Звуко буквеный аналіз слова щоп'ятниці

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Звуко буквеный аналіз слова щоп'ятниці
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Гость:
Щоп'ятниці - 9 букв, 11 звуків
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