Помогите составить с коэффициентами 4.хлорид кальция+карбонат натрия 5.фосфат к??лия+хлорид железа(2) 6.оксид углерода(4)+гидрооксид калия
Химия
Помогите составить с коэффициентами 4.хлорид кальция+карбонат натрия 5.фосфат к??лия+хлорид железа(2) 6.оксид углерода(4)+гидрооксид калия
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4)CaCl2 + Na2CO3 → CaCO3↓ + 2NaCl
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