Отметь часть речи, вместо которой могут употреблять личные местоимения. Имя существительное, глагол, предлог.

Русский язык
Отметь часть речи, вместо которой могут употреблять личные местоимения. Имя существительное, глагол, предлог.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Существительное Ну к примеру Мама шла по дороге Я шла по дороге
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