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Нужно ставить вопросы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) what does your friend look like ? 2) where did you go for your holiday? 3) Have you reserved plane tickets yet? 4) Have you ever lived apart your family? 5) Did you visit any historical places during the holiday? 6) will you join us for a party dancing 7) Did you enjoy the mountains in your holiday 8) Do you enjoy swimming?
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