Представьте,что вы российский рабочий(работница,жена рабочего,малолетнийрабочий)начала 20 века. Напишите письмо своим родным,живущим в деревне, которым высообщаете, почему ваша фабрика объявила забастовку и чем закончились ваш...
История
Представьте,что вы российский рабочий(работница,жена рабочего,малолетнийрабочий)начала 20 века. Напишите письмо своим родным,живущим в деревне, которым высообщаете, почему ваша фабрика объявила забастовку и чем закончились ваши действия. Помогите пжлlt;3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я изобретатель кукол барби. Я сама люблю в них играть и иногда их покупаю своим детям на фабрике. Так же у нас есть осмотр изделий барби и такое прочее... Платья и наряды куклам делает машина ткач которая за 5 минут сделает платье уже 10 куклам. Наша фабрика самая лучшая,но я объявляю забастовкууууу!!! всё пока.
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