Представте в виде многочлена (a²+7)(a-2)-(2a-1)(a-14)
Алгебра
Представте в виде многочлена (a²+7)(a-2)-(2a-1)(a-14)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(aˇ2+7)(a-2)-(2a-1)(a-14)= =aˇ3-2aˇ2+7a-14-2aˇ2+28a+a-14=aˇ3-4aˇ2+36a-28
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Липа, ель,сирень, слива,сирень,можжевельник,земляника,тыква,колокольчик разделит?? на следующие группы: травянистые, кустарники,дерево,хвойные,цвет...
Русский язык
Английский язык
Ребят нужно очень срочно♥Составить по 3 предложения со словами MAKE UP,MAKE OUT,MAKE UP(with sb)Спасибо заранее♥
Русский язык
Подчеркни в стихотворении слова с буквой е. выпиши то из них, в котором буква е обо??начает два звука [й'э].