Представьте в виде произведения: а) x^3+4x^2-x-4 б) a^3-3ab-2a^2b+6b^2
Алгебра
Представьте в виде произведения: а) x^3+4x^2-x-4 б) a^3-3ab-2a^2b+6b^2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A) x³+4x²-x-4=(x³+4x²)-(x+4)=x²(x+4)-(x+4)=(x+4)(x² -1)= =(x+4)(x+1)(x-1) б) a³ -3ab-2a²b+6b²=(a³-3ab)-(2a²b-6b²)=a(a²-3b)-2b(a²-3b)= =(a²-3b)(a-2b)
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