Представте в виде произведения сумму a)707+707+707
Математика
Представте в виде произведения сумму a)707+707+707
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
707 * 3 = 2121 ........................
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Срочно!!!Сочинение на тему мой идеальный сосед по комнате 20-30 предложений,срочно ??омогите пожалуйста
Русский язык
Математика
На первом катере было в 2 раза больше людей чем на втором .когда на ближайшей прист??ни с первого катера сошли 98 человек а со второго 16 человек т...