Закончить предложения Its a nice day today,isnt______? Its sunny today,___________it? ___________rainy today,isnt it? _____warm today,________?
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Закончить предложения Its a nice day today,isnt______? Its sunny today,___________it? ___________rainy today,isnt it? _____warm today,________?
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