В школе же должны поддерживать и уважать золотых медалистов?
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В школе же должны поддерживать и уважать золотых медалистов?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Конечно да , а к чему такой вопрос?
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