Велосипедист проехал 24 км. за 2 ч. Сколько часов потребеется велосипедисту, чтобы проехать 60 км, если он будет двигаться с такой же скоростью?
Математика
Велосипедист проехал 24 км. за 2 ч. Сколько часов потребеется велосипедисту, чтобы проехать 60 км, если он будет двигаться с такой же скоростью?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 24 / 2 = 12 км/ч - это скорость велосепедиста 2) 60 / 12 = 5 ч - это время.
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