Велосипедист проехал 24 км. за 2 ч. Сколько часов потребеется велосипедисту, чтобы проехать 60 км, если он будет двигаться с такой же скоростью?

Математика

Велосипедист проехал 24 км. за 2 ч. Сколько часов потребеется велосипедисту, чтобы проехать 60 км, если он будет двигаться с такой же скоростью?

Автор: Гость