Вычислите соотношение масс и массовые доли элементов в соединенииK2CrO4(хромат калия)

Гость: Гость:

Mr(K2CrO4)=194. w(K)=Ar(эл)×ню×100% и все это разделить на Mr(K2CrO4) = 39×2×100%/194=40.2% w(Cr)=52×1×100%/194=26.8% w(O)=16×4×100%/194=33% "ню" - это кол-во атомов в молекуле вещества. Когда пишешь например w(O), то не надо указывать кол-во атомов тут, те. вот так: w(O4). Удачи на химии :)