Прекрасным может быть любой уголок природы в любое время года в любой местности. Вы согласны? Напишите о том, что прекрасного вы неожиданно или впервые открыли для себя в жизни природы.
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Прекрасным может быть любой уголок природы в любое время года в любой местности. Вы согласны? Напишите о том, что прекрасного вы неожиданно или впервые открыли для себя в жизни природы.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прекрасное явление природы бывает весной например первые почки на деревьях вербы,расцветение цветов
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