Пренадлежит ли точка D(4;-2) графику функции y=-1/3x-2/3
Математика
Пренадлежит ли точка D(4;-2) графику функции y=-1/3x-2/3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вместо х подставим 4, а вместо у подставим -2, получим: -2=(1*4)/3-2/3; -2=2/3 ... Следовательно т.D не принадлежит графику функции
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