Про чудака лягушонка. Что такое бабочки? Цветы без запаха.Утром они расцветают. В??чером они осыпаются. Однажды я видел на лугу: отцвела голубая бабочка. Ёе крылья лежали на траве - их гладил ветер. Потом пришёл лягушонок и...
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Про чудака лягушонка. Что такое бабочки? Цветы без запаха.Утром они расцветают. В??чером они осыпаются. Однажды я видел на лугу: отцвела голубая бабочка. Ёе крылья лежали на траве - их гладил ветер. Потом пришёл лягушонок и тоже погладил. Он прошептал: - Откуда эти голубые лепестки? Наверное, облетает голубое небо. Если голубое небо облетит - оно станет розовым. Если голубое небо облетит - расцветёт солнце. А пока лягушонок сидит на лугу и гладит голубые лепестки. Вопрос: Найти из текста слова, с безударными гласными, которые проверяются?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Такое (так) цветы (цвет) запах (пахнуть) расцветают (цвет ) вечером (вечерним ) осыпаются (осыпаться) лугу ( луг) отцвела ( цвет ) голубая (голубенький ) лежали ( лежа ) траве ( травы) лягушонок (лягушка) прошептал ( шепот) облетает ( полет) облетит ( полет) расцветет ( цвет)
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