Про чудака лягушонка. Что такое бабочки? Цветы без запаха.Утром они расцветают. В??чером они осыпаются. Однажды я видел на лугу: отцвела голубая бабочка. Ёе крылья лежали на траве - их гладил ветер. Потом пришёл лягушонок и...

Русский язык

Про чудака лягушонка. Что такое бабочки? Цветы без запаха.Утром они расцветают. В??чером они осыпаются. Однажды я видел на лугу: отцвела голубая бабочка. Ёе крылья лежали на траве - их гладил ветер. Потом пришёл лягушонок и тоже погладил. Он прошептал: - Откуда эти голубые лепестки? Наверное, облетает голубое небо. Если голубое небо облетит - оно станет розовым. Если голубое небо облетит - расцветёт солнце. А пока лягушонок сидит на лугу и гладит голубые лепестки. Вопрос: Найти из текста слова, с безударными гласными, которые проверяются?

Автор: Гость