Дорогие ребята!!! переведите этот текст, пожалуйста!!!

Гость: Гость:

Миссис Джонс ждет важного телефонного звонка , но она не имеет овощей в домашних условиях , поэтому она оставляет ребенка :"Я иду в магазины , Джимми , и я буду вернусь в течении нескольких минут " . В то время как она выходит , звонит телефон , и Джимми отвечает . "Привет , " говорит мужчина . " Ваша мать дома? " "Нет" отвечает Джимми . " Ну, когда она вернется , скажи ей, г-н Бейкер телефон. " "Что?" Говорит Джимми . "Мистер. Бейкер, запишите его В-А - К- Е -Р " . " Как вы сделаете B , " спрашивает Джимми . " Как мне сделать B ? Слушай, маленький мальчик , есть кто-нибудь еще с вами ? Любые братья или сестры? " " Мой брат Билли здесь . " " Хорошо , я хочу поговорить с ним , пожалуйста. " " Хорошо". Джимми берет телефон спать ребенка и дает его Билли. Когда их мать возвращается , она спрашивает: " Кто-нибудь телефон ? " " Да, " говорит Джимми , "человек . Но он только хочет поговорить с Билли " .