Преобразуйте двусоставные предложения в безличные: 1.Соседка по даче сегодня не ??дорова. 2. Собака не хочет этого делать. 3. Бабушка не спит уже час. 4. В кухне вкусно пахнут пироги. 5. Мы не хотим идти в бассейн. 6. Вет...
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Преобразуйте двусоставные предложения в безличные: 1.Соседка по даче сегодня не ??дорова. 2. Собака не хочет этого делать. 3. Бабушка не спит уже час. 4. В кухне вкусно пахнут пироги. 5. Мы не хотим идти в бассейн. 6. Ветер рябил поверхность озера. 7. Ветер сильно дул в окно.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Соседке по даче сегодня нездоровится 2. Собаке не хочется этого делать. 3. Бабушке не спится уже час. 4. В кухне вкусно пахнет пирогами. 5. Нам не хочется идти в бассейн. 6. Ветром рябит поверхность озера. 7. Ветром подуло в окно.
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