Преобразуйте двусоставные предложения в безличные: 1.Соседка по даче сегодня не ??дорова. 2. Собака не хочет этого делать. 3. Бабушка не спит уже час. 4. В кухне вкусно пахнут пироги. 5. Мы не хотим идти в бассейн. 6. Вет...

Русский язык

Преобразуйте двусоставные предложения в безличные: 1.Соседка по даче сегодня не ??дорова. 2. Собака не хочет этого делать. 3. Бабушка не спит уже час. 4. В кухне вкусно пахнут пироги. 5. Мы не хотим идти в бассейн. 6. Ветер рябил поверхность озера. 7. Ветер сильно дул в окно.

Автор: Гость