Привет ребята, помогите решить пожалуйста. 81+9=90 9×9=81 72÷8=9 90+100=190 составь сложное выражение. Заранее спасибо!

Математика
Привет ребята, помогите решить пожалуйста. 81+9=90 9×9=81 72÷8=9 90+100=190 составь сложное выражение. Заранее спасибо!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(72:8)*9+9+100=190 , полное объяснение на картинке 
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