Преобразуйте одночлен стандартного вида (3abc^3)*(-1/27a^7b^7c)
Алгебра
Преобразуйте одночлен стандартного вида (3abc^3)*(-1/27a^7b^7c)
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