Отметь точку А и В на расстоянии 5 см одна от другой. Построй желтым карандашом луч АВ, с синим- луч ВА. Какая фигура является пересечением этих лучей. Опиши эту фигуру

Математика
Отметь точку А и В на расстоянии 5 см одна от другой. Построй желтым карандашом луч АВ, с синим- луч ВА. Какая фигура является пересечением этих лучей. Опиши эту фигуру
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Ответ(ы):
Гость:
Этой фигурой является отрезок АВ (ну или ВА), равный 5 см.
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