Отметь точку А и В на расстоянии 5 см одна от другой. Построй желтым карандашом луч АВ, с синим- луч ВА. Какая фигура является пересечением этих лучей. Опиши эту фигуру

Математика

Отметь точку А и В на расстоянии 5 см одна от другой. Построй желтым карандашом луч АВ, с синим- луч ВА. Какая фигура является пересечением этих лучей. Опиши эту фигуру

Автор: Гость