Какое слово вставить? .... that man in the red hat. (Whose, Who, Who's)?
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Какое слово вставить? .... that man in the red hat. (Whose, Who, Who's)?
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