Какое слово вставить? .... that man in the red hat. (Whose, Who, Who's)?

Английский язык
Какое слово вставить? .... that man in the red hat. (Whose, Who, Who's)?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
3 вариант решите пожалуйста 2.3.5.задание
Ответить
Физика
Какая энергия выделится при конденсации водяного пара при температуре 120 градусо?? цельсия
Ответить
Алгебра
Найдите наименьшее и наибольшее значение функции y=|x+2| a)на отрезке (-2;0) б)на луче-3;+бесконечность) в)на луче (- бексрнечность;3 г)на ...
Ответить
Геометрия
В правильной треугольной пирамиде sabc с основанием abc проведено сечение через середины ребер ab и bc и вершину s найдите площадь этого сечения ес...
Ответить
Математика
Кто решит тот будет просто идеальный и великий человек!помогите пожайлуста решит??)
Ответить