Найдите наименьшее и наибольшее значение функции y=|x+2| a)на отрезке (-2;0) б)на луче-3;+бесконечность) в)на луче (- бексрнечность;3 г)на отрезке 1;4

Алгебра
Найдите наименьшее и наибольшее значение функции y=|x+2| a)на отрезке (-2;0) б)на луче-3;+бесконечность) в)на луче (- бексрнечность;3 г)на отрезке 1;4
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Гость:
1)    (-2;4) - наибольшее , (0;2)- наименьшее 
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