Витя придумал 6 выражений со скобками ,значения которых равна 15,а Лена придумала н?? 2 таких выражения больше .Надо поставить вопрос?и решиние
Математика
Витя придумал 6 выражений со скобками ,значения которых равна 15,а Лена придумала н?? 2 таких выражения больше .Надо поставить вопрос?и решиние
Ответ(ы):
Гость:
На сколько Лена придумала больше выражений, чем Витя? 6+2=8 (в) -придумала Лена Ответ:8 выражений.
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