Звукобуквений аналіз слова єнот
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Звукобуквений аналіз слова єнот
Ответ(ы):
Гость:
єнот-{ й е н о т } 4букви,5звуків ,2 склади
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