Пригадай прислів'я та прикази з числом 7
Обществознание
Пригадай прислів'я та прикази з числом 7
Ответ(ы):
Гость:
Сім разів відміряй, один раз відріж
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