Согласны ли вы с мыслью выраженной в эпиграфе к разделу Словообразование ? Эпигр??ф:"Русский язык неисчерпаемо богат и всё время обогащается с быстротой поражающей " М.Горький СРОЧНО

Русский язык

Согласны ли вы с мыслью выраженной в эпиграфе к разделу Словообразование ? Эпигр??ф:"Русский язык неисчерпаемо богат и всё время обогащается с быстротой поражающей " М.Горький СРОЧНО

Автор: Гость