Согласны ли вы с мыслью выраженной в эпиграфе к разделу Словообразование ? Эпигр??ф:"Русский язык неисчерпаемо богат и всё время обогащается с быстротой поражающей " М.Горький СРОЧНО
Русский язык
Согласны ли вы с мыслью выраженной в эпиграфе к разделу Словообразование ? Эпигр??ф:"Русский язык неисчерпаемо богат и всё время обогащается с быстротой поражающей " М.Горький СРОЧНО
Ответ(ы):
Гость:
ДА !!!! Я согласна!!!
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