Как характеризуют хлестакова избираемыe темы во врямя взяток
Литература
Как характеризуют хлестакова избираемыe темы во врямя взяток
Ответ(ы):
Гость:
Хлестаков обманщик и взяточник! Он всех обманул. Все поверили, что он настоящий ревизор, а он воспользовался положением. Он еще успех и денег занять. Хотя "обещал" вернуть, но не вернул. Брать взятки с людей для Хлестакова обычное дело.
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