Как характеризуют хлестакова избираемыe темы во врямя взяток

Гость: Гость:

Хлестаков обманщик и взяточник! Он всех обманул. Все поверили, что он настоящий ревизор, а он воспользовался положением. Он еще успех и денег занять. Хотя "обещал" вернуть, но не вернул. Брать взятки с людей для Хлестакова обычное дело.