Пож напишите 10 предлжений с деепричастиями?
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Пож напишите 10 предлжений с деепричастиями?
Ответ(ы):
Гость:
1. Стремительно обернувшись, он увидел темнолицего человека. 2.Не умолкая на минуту, пели птицы. 3.В саду пели птицы, не умолкая ни на минутку. 4 Переходя улицу необходимо дождаться зеленого сигнала светофора. 5. Оставшись один, я погрузился в размышления. 6.Я уже решился, предав себя, Божьей воле, ночевать посреди степи. 7. Я надел тулуп и сел верхом, посадив за собою Савельевича. 8. С не за памятных времен люди знал, что звук обладает особой чудотворной силой. 9. Собрав в лесу сухой хворост, мы развели костер. 10. Прочитав рассказ, я пошел гулять.
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