Как пишится правельно слово прячусь

Русский язык
Как пишится правельно слово прячусь
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Так и пишется - прячусь. 
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