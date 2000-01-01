R (напряжение) = 2,0 кОм, сколько это обычных Ом?
Физика
R (напряжение) = 2,0 кОм, сколько это обычных Ом?
Ответ(ы):
Гость:
____2кОм = 2000 Ом____
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