Расположите категории населения в древней Руси от самой бесправной к самой знатн??й: 1)холопы 2)бояре 3)люди 4)рядовичи 5)князья ПОЖАЛУЙСТА СРОЧНООО ПОМОГИТЕ МНЕ!!!!ПЛИЗЗЗЗ

История
Расположите категории населения в древней Руси от самой бесправной к самой знатн??й: 1)холопы 2)бояре 3)люди 4)рядовичи 5)князья ПОЖАЛУЙСТА СРОЧНООО ПОМОГИТЕ МНЕ!!!!ПЛИЗЗЗЗ
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Холопы рядовичи люди бояре князья
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