Расположите категории населения в древней Руси от самой бесправной к самой знатн??й: 1)холопы 2)бояре 3)люди 4)рядовичи 5)князья ПОЖАЛУЙСТА СРОЧНООО ПОМОГИТЕ МНЕ!!!!ПЛИЗЗЗЗ

История

Расположите категории населения в древней Руси от самой бесправной к самой знатн??й: 1)холопы 2)бояре 3)люди 4)рядовичи 5)князья ПОЖАЛУЙСТА СРОЧНООО ПОМОГИТЕ МНЕ!!!!ПЛИЗЗЗЗ

Автор: Гость