Найди корень уравнений х*52=624 12*х=276 2576/х=46
Математика
Найди корень уравнений х*52=624 12*х=276 2576/х=46
Ответ(ы):
Гость:
X=624:52 x=12 x=276;12 x=23 x=2576/46 x=56
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