Придумайте рассказ(грибная история) по плану!! ПЛАН 1- конец лета. 2- грибная история 3- раннее утро 4- сборы в лес 5- грибы так и прыгают в корзину 6- мама смеётся: почти все грибы не съедобные 7- складываем в одну...
Литература
Придумайте рассказ(грибная история) по плану!! ПЛАН 1- конец лета. 2- грибная история 3- раннее утро 4- сборы в лес 5- грибы так и прыгают в корзину 6- мама смеётся: почти все грибы не съедобные 7- складываем в одну корзинку съедобные грибы 8- возращение домой
Ответ(ы):
Гость:
Были последнии дни лета. Начанался грибной урожай. Ранним утром я и мама вышли по грибы. Лес пах свежестью. Мокрые,сырые и грязные листья лежали по всюду. Я начала искать грибы. Долго я искала и наконец нашла целый урожай. Грибы так и сыппались, они были по всюду! Я побежала с радостными криками к маме хвастаться своими находками. Мама смотрит и начинает смеятся и говорит:" Вот это да вся корзинка с ядовитыми грибами. Все те которые с красной шапочкой это плохии." Я начала искать все те которые были без красной шапочки. Мама собрала целую корзину,а в моей только 3-4 штучки. Когда мы вернулись домой бабушка приготовила грибной супчик, он был объеденьем!
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