Сколько решений имеет ребус у×у=р
Математика
Сколько решений имеет ребус у×у=р
Ответ(ы):
Гость:
2*2=4 3*3=9 Если у= однозначному числу, то 2.
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