Пожалуйста помогите не могу решить, какое наименьшее кол-во тетрадей можно распределить,как между 25 учениками,так и между 35 учениками

Математика

Пожалуйста помогите не могу решить, какое наименьшее кол-во тетрадей можно распределить,как между 25 учениками,так и между 35 учениками

Автор: Гость