Пожалуйста помогите не могу решить, какое наименьшее кол-во тетрадей можно распределить,как между 25 учениками,так и между 35 учениками

Математика
Пожалуйста помогите не могу решить, какое наименьшее кол-во тетрадей можно распределить,как между 25 учениками,так и между 35 учениками
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Автор: Гость
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Гость:
Находим НОК(25;35) 25-5*5 35*5*7 НОК=5*5*7=175 тетрадей
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