Между некоторыми числами 1 2 3 4 5,не переставляя их,поставь знаки действий и, если нужно, скобки так, чтобы значение выражения стало равно: 1) 40; 2) 80.
Математика
Между некоторыми числами 1 2 3 4 5,не переставляя их,поставь знаки действий и, если нужно, скобки так, чтобы значение выражения стало равно: 1) 40; 2) 80.
Ответ(ы):
Гость:
1 3 5 не знаю а че 40 подели на 3
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