Между некоторыми числами 1 2 3 4 5,не переставляя их,поставь знаки действий и, если нужно, скобки так, чтобы значение выражения стало равно: 1) 40; 2) 80.

Математика

Между некоторыми числами 1 2 3 4 5,не переставляя их,поставь знаки действий и, если нужно, скобки так, чтобы значение выражения стало равно: 1) 40; 2) 80.

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