Морфологический разбор Покрасили
Русский язык
Морфологический разбор Покрасили
Ответ(ы):
Гость:
Покрасили- глагол, прошедшее время, неопределенная форма (покрасить), совершенный вид, множественное число, сказуемое. Вроде так...
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