Сочинить сказку 1 класс
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Сочинить сказку 1 класс
Ответ(ы):
Гость:
Жил был заяц.жил он хорошо,пока не пришёл к нему кот и не сказал:"это мой дом,теперь я сдесь жить буду!"заяц заплакал и ушёл из дому.он бродил,бродил и нашёл дворец с морковкой.заяц так обрадовался!быстро зашёл во дворец и там всё было из моркови! Когда кот увидел что зайцу там во дворце хорошо живётся то ему завидно стало и кот заплакал.. Дальше сами придумайте то что типо кот хотел выгнать заяца но потом кот узнал о моркови и ему плохо стало жить
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