Сочинить сказку 1 класс

Другие предметы
Сочинить сказку 1 класс
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Жил был заяц.жил он хорошо,пока не пришёл к нему кот и не сказал:"это мой дом,теперь я сдесь жить буду!"заяц заплакал и ушёл из дому.он бродил,бродил и нашёл дворец с морковкой.заяц так обрадовался!быстро зашёл во дворец и там всё было из моркови! Когда кот увидел что зайцу там во дворце хорошо живётся то ему завидно стало и кот заплакал.. Дальше сами придумайте то что типо кот хотел выгнать заяца но потом кот узнал о моркови и ему плохо стало жить
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Прочитайте стихотворные строчки.Объясните написание слов с пропущенными буквами наклонилось к реч ке дер во так,что плавает листва здравствуй...
Ответить
Русский язык
Как пишится правельно слово прячусь
Ответить
Алгебра
Помогите решить уравнение плиз 5(х-3)=14-2(7-2х)
Ответить
Русский язык
Морфологический разбор Покрасили
Ответить
Физика
R (напряжение) = 2,0 кОм, сколько это обычных Ом?
Ответить