Займенники : їй,вона,ви,нам,ми,вам,ним,ньому. ДОПОМОЖІТЬ БУДЬ ЛАСКА ТА поставте число,особу,відміннок
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Займенники : їй,вона,ви,нам,ми,вам,ним,ньому. ДОПОМОЖІТЬ БУДЬ ЛАСКА ТА поставте число,особу,відміннок
Ответ(ы):
Гость:
Їй- однина,3особа однини,давальний вона-3особа однини,називний ви- 2особа множинт ,називний нам- 1особа множини,називниц ми. 1 особа множини,називний вам 2особа множини,давальний ним 3особа однини,орудний ньому 3особа однини,місцевий
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