Лист Климку дуже надо ато од училки хана ПППЛЛЛЛІІЗЗЗЗЗ
Українська література
Лист Климку дуже надо ато од училки хана ПППЛЛЛЛІІЗЗЗЗЗ
Ответ(ы):
Гость:
Могу скинуть, только мне за него 9 поставили, нормально?
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