В океане плывут голубой кит массой 150 т и его детеныш ,масса которого составляет две пятых массы кита.какова масса обоих китов?

Математика

В океане плывут голубой кит массой 150 т и его детеныш ,масса которого составляет две пятых массы кита.какова масса обоих китов?

Автор: Гость