В океане плывут голубой кит массой 150 т и его детеныш ,масса которого составляет две пятых массы кита.какова масса обоих китов?
Математика
В океане плывут голубой кит массой 150 т и его детеныш ,масса которого составляет две пятых массы кита.какова масса обоих китов?
Ответ(ы):
Гость:
150*2/5=60 т вес детеныша 60+150=310 т масса обоих китов
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