НАПИШИТЕ ФОРМУЛЫ СОЕДИНЕНИЙ С ОКСИГЕНОМ ТАКИХ ЭЛЕМЕНТОВ: А) ЛИТИЯ Б) МАГНИЯ В)О??МИЯ (ПРОЯВЛЯЕТ ВАЛЕНТНОСТЬ 4 И 8)

Химия

НАПИШИТЕ ФОРМУЛЫ СОЕДИНЕНИЙ С ОКСИГЕНОМ ТАКИХ ЭЛЕМЕНТОВ: А) ЛИТИЯ Б) МАГНИЯ В)О??МИЯ (ПРОЯВЛЯЕТ ВАЛЕНТНОСТЬ 4 И 8)

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