Какие причины побуждали европейцев искать новые морские пути в индию?
История
Какие причины побуждали европейцев искать новые морские пути в индию?
Ответ(ы):
Гость:
В индии была очень хорошо развита торговля. В индии можно было найти жемчуг,шёлк и много всего того чего нет в европе.
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