Укажите название партии, которая наряду со Справедливой Россией, ЛДПР и Единой Ро??сией сформировала свою фракцию в Государственной Думе по итогам последних выборов. Ответ запишите в виде аббревиатуры. Каждая буква должна быть...

Обществознание

Укажите название партии, которая наряду со Справедливой Россией, ЛДПР и Единой Ро??сией сформировала свою фракцию в Государственной Думе по итогам последних выборов. Ответ запишите в виде аббревиатуры. Каждая буква должна быть записана в отдельной клетке.

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