Дополни предложения прилагательными и спиши текст. у болотся густо цветут ...незабудки.над ...водою колышутся ... травинки. журчит ...ручеек. летают ... стрекозы. порхают ... бабочки. в ... небе плывут ... облака. они отражаютс...

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Дополни предложения прилагательными и спиши текст. у болотся густо цветут ...незабудки.над ...водою колышутся ... травинки. журчит ...ручеек. летают ... стрекозы. порхают ... бабочки. в ... небе плывут ... облака. они отражаются в ... воде.

Автор: Гость