Кто решит тот будет просто идеальный и великий человек!помогите пожайлуста решит??)
Математика
Кто решит тот будет просто идеальный и великий человек!помогите пожайлуста решит??)
Ответ(ы):
Гость:
Хт-всего собрано 0,36хт-продано (х-0,36х)*3/8=0,64х+3/8=0,24хт-на хранение х-0,36х-0,24х=80 0,4х=80 х=80:0,4=200т-собрано
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