АВСD - трапеция. Угол В=90*. Найдите АВ:
Геометрия
АВСD - трапеция. Угол В=90*. Найдите АВ:
Ответ(ы):
Гость:
Отметим на прямой С к отрезку АВ точку М. Тогда СМ праллельна АД( в усл. это видимо сказано. У параллелограммов противоположные стороны попарно параллельны по опр. Следовательно АДСМ - параллелограмм.(осн. трапеции параллельны по опр.) Значит противоположные стороны у него равны(по опр.)АМ=ДС = 3 АД=МС=10 Теперь рассмотрим прямоуг. треугольник МСВ По т. Пифагора Сумма квадратов катетов = квадрату гипотенузы( а^2 + b^2 = c^2) Подставляем известные значения 6^2 + b^2 = 10^2 36+b^2=100 b^2 =100-36 b^2 =64 b=корень квадратный из 64 b=8 (MB=8) AB=MB+AM подставляем найденные значения АВ=8+3 АВ=11
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