Какая энергия выделится при конденсации водяного пара при температуре 120 градусо?? цельсия

Физика
Какая энергия выделится при конденсации водяного пара при температуре 120 градусо?? цельсия
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Сначала пар должен охладиться до температуры 100 гр по цельсию при этом выделится энергия с*m*t при конденсации выделится энергия равная L*m m-масса c-удельная теплоемкость вещества t- приращение температуры
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