Преобразуйте выражение в дробь m+1/n

Алгебра
Преобразуйте выражение в дробь m+1/n
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Получаем m+1/n=(m*n+1)/n
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