Пресекаются-ли биссектриса, медиана и высота на прямоугольном треугольнике в одн??й точке?
Математика
Пресекаются-ли биссектриса, медиана и высота на прямоугольном треугольнике в одн??й точке?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
нет, не может, все они пересекутся в разных точках
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