Пресекаются-ли биссектриса, медиана и высота на прямоугольном треугольнике в одн??й точке?

Математика
Пресекаются-ли биссектриса, медиана и высота на прямоугольном треугольнике в одн??й точке?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
  нет, не может, все они пересекутся в разных точках 
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